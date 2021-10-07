"Пожизненно надо таких". Дагестанцы проклинают земляков, едва не убивших в метро русского парня

Профессиональный удар На записи совершенно отчётливо видно, как один из пинавших лежавшего парня ногами по голове подонков, прежде чем выскочить из вагона, наносит ему очень специфический заключительный удар, известный из восточных единоборств.
Профессиональный удар На записи совершенно отчётливо видно, как один из пинавших лежавшего парня ногами по голове подонков, прежде чем выскочить из вагона, наносит ему очень специфический заключительный удар, известный из восточных единоборств.
Свежие комментарии