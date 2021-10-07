Царьград

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  • Саша Николаев
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"Пожизненно надо таких". Дагестанцы проклинают земляков, едва не убивших в метро русского парня

"Пожизненно надо таких". Дагестанцы проклинают земляков, едва не убивших в метро русского парня

Профессиональный удар На записи совершенно отчётливо видно, как один из пинавших лежавшего парня ногами по голове подонков, прежде чем выскочить из вагона, наносит ему очень специфический заключительный удар, известный из восточных единоборств.

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