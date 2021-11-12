В Китае восхитились одной фразой Шойгу, ставшей потрясением для НАТО

Только новостиПолитикаВ Китае восхитились одной фразой Шойгу, ставшей потрясением для НАТО Жесткое послание министра обороны РФ Сергея Шойгу Западу привело в восторг обозревателей китайского издания NetEasе.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииВиктор ГемановЧто толку - повторять одно и то же: ведь янки понимают, получив по роже!Ответить116 час.Karmadon Джо Байдену следует молиться о крепком здравии президента РФ Владимира Путина.Ответить11 час.
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