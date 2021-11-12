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В Китае восхитились одной фразой Шойгу, ставшей потрясением для НАТО

В Китае восхитились одной фразой Шойгу, ставшей потрясением для НАТО

Жесткое послание министра обороны РФ Сергея Шойгу Западу привело в восторг обозревателей китайского издания NetEasе.

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Виктор Геманов
Что толку - повторять одно и то же: ведь янки понимают, получив по роже!
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Karmadon
Джо Байдену следует молиться о крепком здравии президента РФ Владимира Путина.
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11 час.

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