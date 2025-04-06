Экс-тренер сборной России назвал Овечкина великим человеком после 895-й шайбы

Экс-тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов 6 апреля заявил, что считает Александра Овечкина, побившего рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), великим игроком.
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