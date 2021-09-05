Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexp69
    Стыдно в 21 веке возить людей, как скот. Общественный транспорт должен обеспечивать комфортные и безопасные условия п...Почему молодежь п...
  • Сергей
    Похоже космическую промышленность решили уничтожить... А интересно есть ли вообще в Единой России люди,которые думают...Рогозин объяснил ...
  • ВлаДимир
    Тот еще самогон. Башка гарантированно болит.Как делают италья...

Водителей в России могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

Водителей в России могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх