Водителей в России могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.