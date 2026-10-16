Внешний долг Украины продолжает давить: в 2027 году стране нужно выплатить 6,7 млрд долларов. Кредиторы всё чаще требуют самостоятельности, а без новых траншей эксперты не исключают дефолта.
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