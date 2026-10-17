Президент США Дональд Трамп 16 октября 2026 года оказался в центре нового политического скандала после заявления о том, что Украина перепродавала американские ракеты, полученные при администрации Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что нельзя делать...
- Новак поручил уск...
- Крымский мост обр...
Был бы в ярости, усыпил бы оборзевшего пса...