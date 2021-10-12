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Смартфоны "научат" определять легочные заболевания

Смартфоны "научат" определять легочные заболевания

Португальские ученые нашли новое применение смартфонам. Их микрофоны можно использовать для определения хрипов и шумов в легких человека - чувствительность электронных девайсов сравнима с медицинским стетоскопом.

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