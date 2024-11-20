Топ-10 электромотоциклов с большим запасом хода в Китае

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Представляем вашему вниманию топ-10 электромотоциклов с дальним пробегом в Китае! Пользователям, часто использующим транспортное средство для работы, например доставщикам еды и курьерам, требуются электрические мотоциклы с большим запасом хода.