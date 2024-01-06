Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском участке

Российские снайперы Южной группировки войск выработали собственную систему работы по блокировке путей передвижения пехоты ВСУ на артемовском участке фронта, сообщил РИА Новости снайпер с позывном "Леший".
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