Перед началом встречи ультрас «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» развернули большое полотнище с изображением персонажа из серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е», одетого в форму «ПСЖ», который бензопилой разрезает эмблему каталонского клуба.
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