Перед началом встречи ультрас «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» развернули большое полотнище с изображением персонажа из серии фильмов ужасов «Пятница, 13-е», одетого в форму «ПСЖ», который бензопилой разрезает эмблему каталонского клуба.