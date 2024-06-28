Путин пожелал выпускникам школ реализовать свое призвание

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, поздравил выпускников российских школ. Глава государства в своем видеообращении отметил, что у ребят начинается абсолютно новый этап взрослой и самостоятельной жизни.
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