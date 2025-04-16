Врач Мартынов: Полный отказ от алкоголя после 50 лет спасает здоровье

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о важности отказа от алкоголя после 50 лет. Он подчеркнул, что снижение потребления спиртного помогает избежать проблем с мозгом, депрессий и травм, делая такой выбор ключевым для сохранения здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии