Проснулся погубивший в Европе целый народ вулкан: Убийца цивилизации

Сейсмическая активность, наблюдаемая на Санторини и других греческих островах, еще не завершилась, и самое мощное землетрясение может произойти в будущем, предупредил генеральный секретарь Европейско-средиземноморского сейсмологического центра Реми Боссю, передает REX.