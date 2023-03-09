Клетка с попугаем придавила двухлетнего мальчика в квартире на Котина

Ребенок находился в гостях вместе со своей мамой. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики борются за жизнь двухлетнего мальчика, на которого вечером 8 марта упала клетка с попугаем в квартире на улице Котина в Северной столице.
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