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Клетка с попугаем придавила двухлетнего мальчика в квартире на Котина

Ребенок находился в гостях вместе со своей мамой. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики борются за жизнь двухлетнего мальчика, на которого вечером 8 марта упала клетка с попугаем в квартире на улице Котина в Северной столице.

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