Клетка с попугаем придавила двухлетнего мальчика в квартире на Котина

Ребенок находился в гостях вместе со своей мамой. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики борются за жизнь двухлетнего мальчика, на которого вечером 8 марта упала клетка с попугаем в квартире на улице Котина в Северной столице.