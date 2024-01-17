В Тульской области 17 января действует метеопредупреждение из-за сильного ветра

Сегодня ночью, 17 января, на территории Тульской области местами усилился ветер, из-за чего объявлено метеопредупреждение до конца первой половины дня, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
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