15 вещей, которые вы, возможно, не знали о судне «Титаник»

Читайте дальше, чтобы узнать некоторые удивительные факты о «Титанике»Затонувший «Титаник» стал самым печально известным кораблекрушением в истории, но что же на самом деле произошло в ту необычайно спокойную ночь в Северной Атлантике? Читайте дальше, чтобы узнать некоторые удивительные факты о «Титанике».
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