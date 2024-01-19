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15 вещей, которые вы, возможно, не знали о судне «Титаник»

15 вещей, которые вы, возможно, не знали о судне «Титаник»

Читайте дальше, чтобы узнать некоторые удивительные факты о «Титанике»Затонувший «Титаник» стал самым печально известным кораблекрушением в истории, но что же на самом деле произошло в ту необычайно спокойную ночь в Северной Атлантике? Читайте дальше, чтобы узнать некоторые удивительные факты о «Титанике».

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