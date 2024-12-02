Exeed раскрыл характеристики гибридной версии кроссовера RX для России

В России в недавнем времени официально состоялась премьера нового гибридного кроссовера Exeed RX.Новый кроссовер Exeed RX получил в свое оснащение систему CDM Super Hybrid System, которая является личной разработкой китайского автомобильного концерна.
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