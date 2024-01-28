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Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов

Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов

После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.Глава организации дал показания, что общался в посольстве Великобритании в Москве с военным атташе, который предложил ему заработок и легкий пусть к британскому гражданству с последующей эмиграцией.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ни фига се....  все &quot; диаспоры с их ведущими и не очень ведущими взять под контроль ФСБ и до костей маминых прошерстить наизнанку!
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17 час.
Ayrat Мухаметшин
Не было бы в России армии &quot;своих&quot; либерастов готовых продать все и вся, не было бы и таких &quot;баратовых&quot;. Кто в его круге друзей? Явлинские и прочие...
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14 час.
Ваша Светлость
Расстреливать таких гадов надо!!!
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13 час.

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