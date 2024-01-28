Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов

Ни фига се.... все " диаспоры с их ведущими и не очень ведущими взять под контроль ФСБ и до костей маминых прошерстить наизнанку!

Ayrat Мухаметшин

Не было бы в России армии "своих" либерастов готовых продать все и вся, не было бы и таких "баратовых". Кто в его круге друзей? Явлинские и прочие...