Президент США Джо Байден вернется в Белый дом после карантина из-за коронавируса. Он планирует прибыть в Белый дом в 14:30 по местному времени (21:30 по московскому), после чего состоится закрытый брифинг.
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