Йеллен: США продолжат попытки ограничить доходы России от продажи нефти

Соединенные Штаты продолжат попытки ограничить доходы Российской Федерации от продажи нефти. Соответствующее заявление сделала руководитель американского министерства финансов Джанет Йеллен, которая стала собеседницей агентства Reuters.
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