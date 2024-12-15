Эти напитки улучшат работу сердца. Они есть дома у каждого

Чтобы улучшить работу сердца, необходимо включить в свой рацион три напитка. Они не только вкусные, но и содержат важные питательные вещества, которые укрепляют сердце и улучшают общее самочувствие Зеленый чай — настоящее чудодейственное средство Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, особенно катехинов, этот напиток укрепляет сердечно-сосудистую систему.