В Минпросвещения РФ прошел патриотический концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии празднования Дня Победы для сотрудников Минпросвещения России и приглашенных гостей прошел торжественный концерт, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945-х годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии