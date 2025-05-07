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В Минпросвещения РФ прошел патриотический концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Минпросвещения РФ прошел патриотический концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии празднования Дня Победы для сотрудников Минпросвещения России и приглашенных гостей прошел торжественный концерт, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945-х годов.

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