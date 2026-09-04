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Как сложились судьбы 10 актеров и создателей комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Как сложились судьбы 10 актеров и создателей комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова давно превратилась в главный новогодний символ для нескольких поколений зрителей.

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