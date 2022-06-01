Следственный комитет предложил ужесточить правила регистрации в соцсетях

Следственный комитет выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, так как нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать запрещенный контент, заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.
Следственный комитет выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, так как нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать запрещенный контент, заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.
Свежие комментарии