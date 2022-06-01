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Следственный комитет предложил ужесточить правила регистрации в соцсетях

Следственный комитет предложил ужесточить правила регистрации в соцсетях

Следственный комитет выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, так как нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать запрещенный контент, заявила зампредседателя СК Елена Леоненко.

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