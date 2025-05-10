Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иринушка
    А как бы отреагировали у этих "специалистов" дома за такое поведение ? Вот то-то. Потому и жаловаться не пошли. И спа..."Одного просто за...
  • Александр
    Однако парадный расчёт из Азербайджана в параде участвовал."Откосил" от Пара...
  • Владимир Фердман
    а автомобили россияне у них покупают все жеЧто не так у Росс...

"Ты умеешь вообще писать? – Нет, не умеет": что творится, когда выключают камеру при сдаче экзаменов иностранными специалистами

"Ты умеешь вообще писать? – Нет, не умеет": что творится, когда выключают камеру при сдаче экзаменов иностранными специалистами

Воронеж: экзамен на «понарошку» В Воронеже, говорят, этот «Центр помощи мигрантам „МИР“» устроил целую схему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр _
Есть очень простой способ избавиться от таких центров - проверьте поголовно всех, кого там тестировали. Во-первых, будет видна степень вины, во-вторых, не прошедшие экзамен уедут домой, в-третьих, другие будут знать, что наказание неизбежно. Просто кто-то и &quot;выше&quot; в этом заинтересован. Кто-то видит, что камеры не правильно установлены, кто-то видит, что камеры отключаются, кто-то видит, что идет списывание и подсказки.
Ответить
5 час.
ГШ
Галина Шестакова
Экзаменаторов сажать беспощадно с конфискацией, а всех специалистов поименно находить и высылать без права приезжать в Россию. Нужна только политическая воля и контроль за исполнителями этой воли. 💪
Ответить
3 час.
Валентина БогдановаШирочкина
И огласка! На всю страну! Чтобы другим не повадно было!
Ответить
2 час.
наверх