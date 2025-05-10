"Ты умеешь вообще писать? – Нет, не умеет": что творится, когда выключают камеру при сдаче экзаменов иностранными специалистами

Александр _

Есть очень простой способ избавиться от таких центров - проверьте поголовно всех, кого там тестировали. Во-первых, будет видна степень вины, во-вторых, не прошедшие экзамен уедут домой, в-третьих, другие будут знать, что наказание неизбежно. Просто кто-то и "выше" в этом заинтересован. Кто-то видит, что камеры не правильно установлены, кто-то видит, что камеры отключаются, кто-то видит, что идет списывание и подсказки.