Воронеж: экзамен на «понарошку» В Воронеже, говорят, этот «Центр помощи мигрантам „МИР“» устроил целую схему.
"Ты умеешь вообще писать? – Нет, не умеет": что творится, когда выключают камеру при сдаче экзаменов иностранными специалистами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр _
Есть очень простой способ избавиться от таких центров - проверьте поголовно всех, кого там тестировали. Во-первых, будет видна степень вины, во-вторых, не прошедшие экзамен уедут домой, в-третьих, другие будут знать, что наказание неизбежно. Просто кто-то и "выше" в этом заинтересован. Кто-то видит, что камеры не правильно установлены, кто-то видит, что камеры отключаются, кто-то видит, что идет списывание и подсказки.
Ответить
5 час.
ГШ
Галина Шестакова
Экзаменаторов сажать беспощадно с конфискацией, а всех специалистов поименно находить и высылать без права приезжать в Россию. Нужна только политическая воля и контроль за исполнителями этой воли. 💪
Ответить
3 час.
Валентина БогдановаШирочкина
И огласка! На всю страну! Чтобы другим не повадно было!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии