«Плохой знак»: на Западе оценили визит посланников Трампа в Москву и Киев

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Михаил Метцель / ТАСС Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября впервые за восемь месяцев посетили Москву и встретились с президентом России Владимиром Путиным.
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