США готовят новые меры по ограничению экспорта полупроводниковых технологий в Китай

Администрация Байдена планирует в следующем месяце обнародовать новое правило, которое расширит полномочия США по ограничению экспорта оборудования для производства полупроводников из некоторых зарубежных стран китайским производителям микросхем, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.