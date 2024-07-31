США готовят новые меры по ограничению экспорта полупроводниковых технологий в Китай

Администрация Байдена планирует в следующем месяце обнародовать новое правило, которое расширит полномочия США по ограничению экспорта оборудования для производства полупроводников из некоторых зарубежных стран китайским производителям микросхем, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
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