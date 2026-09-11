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В ванной легко обойтись без напольной тумбы: эти 3 модные системы по-разному решают проблему хранения

В ванной легко обойтись без напольной тумбы: эти 3 модные системы по-разному решают проблему хранения

Напольный шкаф под умывальником – конструкция, которая первой сдается под натиском влажности. Пар, конденсат и мокрый пол делают свое дело: нижние края разбухают, фасады перекашиваются, а под корпусом скапливается грязь.

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