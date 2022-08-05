Вынесен приговор участникам нападения на сотрудников правоохранительных органов в Дагестане в 1999 году

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России и МВД России доказательства признаны Южным окружным военным судом достаточными для вынесения приговора в отношении Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова.