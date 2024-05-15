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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс: «Мне бы хотелось просто попасть в НБА. Я не думаю о том, как бы играть там вместе с отцом»

Старший сын Леброна Джеймса участвует в драфт-комбайне в Чикаго и готовится к драфту НБА. По его словам, у него нет стремления оказаться в одной команде с 4-кратным MVP.

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