В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Республике Татарстан

Сообщается, что 5 августа 2024 года на 771-м километре трассы М-7 в результате столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Казань-Буинск» с грузовиком, пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок.
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