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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Вновь приходит Новый год.

Вновь приходит Новый год.

В городской библиотеке №4 им. Б.М.Микулича прошёл праздник ´Вновь приходит Новый год´. Ребята с интересом узнали историю возникновения праздника ´Новый год´ и главных участников новогодних праздников: Деда Мороза и Снегурочки.

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