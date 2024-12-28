В городской библиотеке №4 им. Б.М.Микулича прошёл праздник ´Вновь приходит Новый год´. Ребята с интересом узнали историю возникновения праздника ´Новый год´ и главных участников новогодних праздников: Деда Мороза и Снегурочки.
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