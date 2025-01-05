Журналистка: машину с журналистом "Известий" Мартемьяновым атаковал дрон с РПГ

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Военнослужащие ВСУ и украинские националисты атаковали беспилотником с РПГ машину с представителями СМИ, в результате чего погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.
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