В Роспотребнадзоре пояснили, как очистить организм после праздников

После обильных праздничных трапез организм нуждается в отдыхе. Специалисты петербургского Роспотребнадзора пояснили, как улучшить работу органов пищеварения и нормализовать обмен веществ после застолий в новогодние праздники.
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