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Царьград

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Царукян разгромил Хамитова 11:0 и ждет реванш в Армении

Царукян разгромил Хамитова 11:0 и ждет реванш в Армении

Арман Царукян, занимающий вторую строчку рейтинга UFC в легком весе, одержал уверенную победу над казахстанским бойцом ММА Куатом Хамитовым в рамках турнира профессиональной борцовской лиги RAF (Real American Freestyle), проходившего в Тбилиси.

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