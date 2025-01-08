Бельгийские власти попросили граждан не есть свою ёлку

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с предупреждением не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных, передает агентство Франс Пресс.
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