Бельгийские власти попросили граждан не есть свою ёлку

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с предупреждением не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных, передает агентство Франс Пресс.