В Минздраве РФ отреагировали на информацию СМИ о нехватке "Прозака" в аптеках

В российских аптеках дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в России не зафиксировали, в стране зарегистрированы 12 препаратов отечественного и зарубежного производства с этим действующим веществом.
В российских аптеках дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в России не зафиксировали, в стране зарегистрированы 12 препаратов отечественного и зарубежного производства с этим действующим веществом.
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