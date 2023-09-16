Журнал «Профиль»

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В Минздраве РФ отреагировали на информацию СМИ о нехватке "Прозака" в аптеках

В Минздраве РФ отреагировали на информацию СМИ о нехватке "Прозака" в аптеках

В российских аптеках дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в России не зафиксировали, в стране зарегистрированы 12 препаратов отечественного и зарубежного производства с этим действующим веществом.

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