Мировое обозрение

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Lucid представил самый динамичный электромобиль — разгон до 100 км/ч менее чем за 2 секунды

Lucid представил самый динамичный электромобиль — разгон до 100 км/ч менее чем за 2 секунды

Производитель электромобилей класса люкс Lucid Motors представила новый Lucid Air Sapphire Edition, который, по словам компании, способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды, а до скорости 400 км/ч — менее чем за 10 секунд! Это очень впечатляющие характеристики для полноразмерного и полностью электрического седана, что делает новый сапфирово-синий автомобиль самым динамичным серийным седаном на рынке.

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