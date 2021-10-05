Русская весна

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В США заявили, что обвал в соцсетях совпал с разоблачениями

В США заявили, что обвал в соцсетях совпал с разоблачениями

Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании, что вызывает вопросы, заявил РИА Новости профессор университета Флориды Эндрю Селепак.

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