В США заявили, что обвал в соцсетях совпал с разоблачениями

Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании, что вызывает вопросы, заявил РИА Новости профессор университета Флориды Эндрю Селепак.
Последствия от сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp будут минимальны, но он совпал по времени с отчетами разоблачителя о неэтичных действиях компании, что вызывает вопросы, заявил РИА Новости профессор университета Флориды Эндрю Селепак.
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