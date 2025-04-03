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Добрый Мир

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Суд Кишинева не стал продлевать арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток

Суд Кишинева не стал продлевать арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток

Молдавский суд не стал назначать новый арест Гуцул Суд Кишинева распорядился не продлевать арест главы Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 суток, несмотря на настойчивые требования молдавских прокуроров.

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