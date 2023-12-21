Мы разные...

Ситуация: практически каждый дом в городе – хорошо оборудованные огневые точки. Как без излишнего риска для своего л/с ликвидировать боевиков, имея в распоряжении абсолютно любые средства поражения? Ответ, в принципе, очевиден, поэтому вводим в уравнение одно неизвестное: наличие или отсутствие в домах мирных жителей.