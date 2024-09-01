Американский блогер удивился жизни в российской глубинке: «Дети гуляют без родителей, классно!»

СМОЛЕНСК, 1 сентября, ФедералПресс. Американский блогер Энтони посетил Смоленск и был приятно удивлен строгими мерами безопасности в общественных местах и тем, насколько свободно чувствуют себя дети, гуляющие по улице без родителей.
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