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Танкисты ВВО из Забайкалья в составе экипажа Т-72Б3 установили рекорд в финале «Танкового биатлона - 2022»

Танкисты ВВО из Забайкалья в составе экипажа Т-72Б3 установили рекорд в финале «Танкового биатлона - 2022»

Главная гонка прошла на полигоне «Алабино» в Московской области перед переполненными трибунами болельщиков и руководящим составом Министерства обороны России.

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