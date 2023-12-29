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"Тесно, зато своя" — Девушка показала, как живет со своей семьей в крошечной "однушке" площадью 31 кв. м (ремонт делали сами)

"Тесно, зато своя" — Девушка показала, как живет со своей семьей в крошечной "однушке" площадью 31 кв. м (ремонт делали сами)

Наши герои уже много лет мечтали о своем собственном жилье. И вот их меча сбылась и им досталась небольшая однокомнатная квартира площадью всего лишь 31 кв.

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ВИ
Виктория Иванова
Умнички!
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