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Ивановские новости

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Ивановец призывал россиян вступить в террористическую организацию по телефону

Ивановец призывал россиян вступить в террористическую организацию по телефону

Ивановца, призывающего вступить в террористическую организацию на Украине, задержали и будут судить.Ивановским отделением УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении ивановца, склоняющего граждан страны к вступлению в террористическую организацию на Украине.

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