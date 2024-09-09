Ивановец призывал россиян вступить в террористическую организацию по телефону

Ивановца, призывающего вступить в террористическую организацию на Украине, задержали и будут судить.Ивановским отделением УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении ивановца, склоняющего граждан страны к вступлению в террористическую организацию на Украине.
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