Названы шесть категорий пенсионеров, кому повысят выплаты с 1 февраля

Владимир Дудкин

Автор, не вводите людей в заблуждение и не провоцируйте напряжённость в обществе. Повышение будет не на 9,5%, а на разницу между раннее произведённым повышением на расчётный уровень инфляции и официальным за 2024 год. Это для социальных пенсий 9,5%-7,3%=2,2%(!), а для военных 9,5%-5,1%=4,4%(!). Прежде чем ерунду писать - научитесь читать и считать.