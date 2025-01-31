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Названы шесть категорий пенсионеров, кому повысят выплаты с 1 февраля

Названы шесть категорий пенсионеров, кому повысят выплаты с 1 февраля

У шести категорий пенсионеров в России с 1 февраля 2025 года увеличатся пенсии. Подробнее об этом aif.

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Комментарии
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Владимир Дудкин
Автор, не вводите людей в заблуждение и не провоцируйте напряжённость в обществе. Повышение будет не на 9,5%, а на разницу между раннее произведённым повышением на расчётный уровень инфляции и официальным за 2024 год. Это для социальных пенсий 9,5%-7,3%=2,2%(!), а для военных 9,5%-5,1%=4,4%(!). Прежде чем ерунду писать - научитесь читать и считать.
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