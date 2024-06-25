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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и летит в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции.

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