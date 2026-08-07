Минтранс предлагает защищать дороги от беспилотников

Минтранс предложил предусмотреть возможность защиты автодорог от атак беспилотников при капремонте. Соответствующий проект поправок в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.