Минтранс предлагает защищать дороги от беспилотников

Минтранс предложил предусмотреть возможность защиты автодорог от атак беспилотников при капремонте. Соответствующий проект поправок в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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