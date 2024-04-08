Путин поручил увеличить суточные дальнобойщикам

Работникам, чья деятельность связана с разъездами и экспедициями, увеличат суточные. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с руководителями логистических компаний и водителями-дальнобойщиками.
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