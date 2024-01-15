В Подмосковье задержана очередная группа нелегалов из Средней Азии

В подмосковной Кашире на территории тепличного агрокомплекса в сельском поселении Базаровское полицейские задержали около двух десятков уроженцев Средней Азии, которые, не имея необходимых документов, выращивали, собирали и фасовали зеленый лук.
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